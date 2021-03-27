Спасатели провалили попытку снять с мели судно в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на 151-м километре Суэцкого канала, остался на месте. Очередная попытка его «освобождения» провалилась.
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К сожалению, сегодня не получилось... Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива, — цитирует агентство своего собеседника.
Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, полностью заблокировав движение в обе стороны. В очереди на проход по каналу стоят более 320 судов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что контейнеровоз Ever Given могут снять с мели во время прилива в ночь на 28 марта. Факторы прилива и отлива влияют на возможность сдвинуть судно с места, отметили в администрации канала. 27 марта к работам по «освобождению» контейнеровоза привлекались десять буксиров. Главной сложностью в их работе называются размеры Ever Given.