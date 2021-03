Спасатели провалили попытку снять с мели судно в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/6f38019a-8f5e-11eb-a8a6-96000091f725_660.jpg Фото: Fadell Dawod/dpa/Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на 151-м километре Суэцкого канала, остался на месте. Очередная попытка его «освобождения» провалилась.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Издание отмечает, что теперь сдвинуть судно попробуют 28 марта при очередном приливе.

К сожалению, сегодня не получилось... Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива, — цитирует агентство своего собеседника.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, полностью заблокировав движение в обе стороны. В очереди на проход по каналу стоят более 320 судов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что контейнеровоз Ever Given могут снять с мели во время прилива в ночь на 28 марта. Факторы прилива и отлива влияют на возможность сдвинуть судно с места, отметили в администрации канала. 27 марта к работам по «освобождению» контейнеровоза привлекались десять буксиров. Главной сложностью в их работе называются размеры Ever Given.