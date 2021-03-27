Застрявшее в Суэцком канале судно попробуют снять с мели во время прилива

https://static.news.ru/photo/0f273cc4-8f47-11eb-98dd-96000091f725_660.jpg Фото: Fadell Dawod/dpa/Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели во время прилива в ночь на 28 марта. Факторы прилива и отлива влияют на возможность сдвинуть судно с места, отметили в администрации канала.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что 27 марта к работам по «освобождению» контейнеровоза привлекались десять буксиров. Главной сложностью в их работе называются размеры Ever Given.

Ожидаю, что корабль будет перемещён сегодня, потому что он начал реагировать [на работу буксиров]... Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке во время наиболее высокого прилива в полночь, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что буксирам удалось передвинуть на небольшое расстояние заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given. Источник в администрации канала рассказал ТАСС, что погружённый в песок нос корабля начал двигаться. Предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега.