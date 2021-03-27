Застрявшее в Суэцком канале судно попробуют снять с мели во время прилива

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, могут снять с мели во время прилива в ночь на 28 марта. Факторы прилива и отлива влияют на возможность сдвинуть судно с места, отметили в администрации канала.
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Ожидаю, что корабль будет перемещён сегодня, потому что он начал реагировать [на работу буксиров]... Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке во время наиболее высокого прилива в полночь, — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что буксирам удалось передвинуть на небольшое расстояние заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given. Источник в администрации канала рассказал ТАСС, что погружённый в песок нос корабля начал двигаться. Предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега.