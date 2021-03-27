Носовая часть застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза начала двигаться

https://static.news.ru/photo/0e0c1de4-8f26-11eb-ac3e-96000091f725_660.jpg Фото: Samuel Mohsen/dpa/Global Look Press

Буксирам удалось передвинуть на небольшое расстояние заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given.

Источник в администрации канала рассказал ТАСС, что погружённый в песок нос корабля начал двигаться.

Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега, — сказал собеседник агентства.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что человеческий фактор мог сыграть свою роль в происшествии, писал NEWS.ru.