Контейнеровоз «нарисовал» фаллос перед тем, как застрял в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/50ea4150-8d6d-11eb-9e85-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/suezcanal.gov.eg

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля — из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.

Траектория маршрута контейнеровоза сложилась в рисунок, который сложно трактовать иначе — по крайней мере значительная часть зарубежных СМИ утверждает , что на карте оказался нарисован именно мужской половой орган. И вряд ли это произошло случайно.

Официальных комментариев по этому вопросу пока не последовало. Тем временем судно остаётся на мели в южной части Суэцкого канала. Как считают западные эксперты, инцидент может иметь серьёзные последствия. Из-за образовавшегося затора не могут продолжить путь в том числе нефтяные танкеры, и на мировых рынках уже зафиксирован резкий рост цен на нефть.

Блокировка южной части Суэцкого канала привела к тому, что в танкерах застряла российская нефть на $160 млн. На долю танкеров, осуществляющих поставки из РФ, пришлось 26% от этого объёма, или почти 2,6 млн баррелей. Учитывая стоимость российской экспортной марки Brent в $60, эксперты и высчитали стоимость застрявшего в Суэцком канале сырья. Ещё 24 марта 2021 года египетские покупатели должны были получить около одного миллиона баррелей углеводорода из РФ, но транспортировка задерживается.

Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. По официальным данным, он сбился с курса из-за ограниченной видимости в условиях сильного ветра, задел дно и сел на мель.

Как писал NEWS.ru, в ноябре Boeing авиакомпании «Победа» рейсом из Москвы в Екатеринбург начертил в небе траекторию, напоминающую по форме мужской половой орган. Таким образом руководство лоукостера решило выразить поддержку футболисту Артёму Дзюбе, оказавшемуся в центре скандала с интимным видео.