Самолёт «Победы» нарисовал в небе фаллос в поддержку Дзюбы

https://static.news.ru/photo/527e6790-306a-11eb-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Boeing авиакомпании «Победа» рейсом из Москвы в Екатеринбург начертил в небе траекторию, напоминающую по форме мужской половой орган. Таким образом руководство лоукостера решило выразить поддержку футболисту Артёму Дзюбе, оказавшемуся в центре скандала с интимным видео.

Как сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источники, из-за того, что Boeing отклонился от курса, своей должности может лишиться глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Сам он уже подтвердил Росавиации, что акция была задумана в поддержку Дзюбы.

Выяснилось также, что пилоты Boeing не виноваты, так как просто следовали по точкам, намеченным руководством. Отмечается, что инцидент Росавиация по итогам расследования квалифицировала произошедшее как авиаинцидент.

Развлекаться подобным образом в полёте со 102 пассажирами на борту, мягко говоря, небезопасно, — пишет канал.

Росавиация направила главе «Аэрофлота» (материнская компания лоукостера «Победа») рекомендации с призывом оценить компетентность Калмыкова и передать отчёты о служебной проверке в правоохранительные органы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее юрист Артём Каракасиян заявил, что люди, которые шантажировали форварда «Зенита» Артёма Дзюбу из-за интимного видео, могут получить до семи лет лишения свободы.

Отметим, что у футболиста нашлось много защитников. Его поддержали уже многие российские певцы и артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский, Ксения Собчак.

А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.