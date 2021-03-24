Нефть из России на $160 млн застряла в Суэцком канале

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Блокировка южной части Суэцкого канала привела к тому, что в танкерах застряла российская нефть на $160 млн. Пробка из почти 100 судов образовалась после того, как в ночь на 24 марта сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что стоящие в Суэцком канале танкеры перевозили около 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. На долю танкеров, осуществляющих поставки из России, пришлось 26% от этого объема, или почти 2,6 млн баррелей. Учитывая цену барреля российской экспортной марки Brent в $60, эксперты и высчитали стоимость застрявшей в Суэцком канале нефти.

Ещё 24 марта 2021 года египетские покупатели должны были получить около одного миллиона баррелей российской нефти, но поставка задерживается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Суэцком канале продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза, который заблокировал один из самых загруженных торговых судоходных путей в мире. На месте работают восемь буксиров. Сдвинуть с места контейнеровоз планируется за счёт уменьшения груза на борту.