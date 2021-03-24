Нефть из России на $160 млн застряла в Суэцком канале

Блокировка южной части Суэцкого канала привела к тому, что в танкерах застряла российская нефть на $160 млн. Пробка из почти 100 судов образовалась после того, как в ночь на 24 марта сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given.
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Ещё 24 марта 2021 года египетские покупатели должны были получить около одного миллиона баррелей российской нефти, но поставка задерживается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Суэцком канале продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза, который заблокировал один из самых загруженных торговых судоходных путей в мире. На месте работают восемь буксиров. Сдвинуть с места контейнеровоз планируется за счёт уменьшения груза на борту.