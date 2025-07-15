Нефть стремительно падает из-за угроз Трампа в адрес России Цены на нефть Brent упали ниже $70 после заявления Трампа

Мировые цены на нефть продолжают снижение из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Так, по данным торгов на утро 15 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составляет $69,04 за баррель, хотя еще несколько дней назад показатель был выше $70.

Опускаются цены и на марку нефти WTI. По последним данным, стоимость барреля составляет $66,79. При этом неделю назад он был на уровне $68,35 за баррель.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Тем временем европейские политики выразили разочарование итогами громкого заявления президента США. По данным немецкого издания Spiegel, ожидания от действий американского лидера были значительно выше. Особое недоумение вызвали его угрозы санкциями.