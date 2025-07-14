Евросоюз готовится заключить новое соглашение по российской нефти Reuters: ЕС почти согласовал снижение потолка цен на российскую нефть до $47

Евросоюз близок к согласованию 18-го пакета санкций в отношении России, в который может быть включено снижение потолка цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Соглашения рассчитывают достичь 14 июля, за день до запланированной встречи глав МИД стран Евросоюза в бельгийском Брюсселе.

Предельная цена составит около $47 за баррель, исходя из средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%. В дальнейшем цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предлагаемых трех, — говорится в материале.

Для принятия нового пакета санкций требуется единогласное решение стран-членов ЕС. По данным издания, Словакия, которая задержала предложенный пакет, все еще пытается получить заверения от Европейской комиссии в отношении своих опасений относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, но согласилась на новые меры.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что желание Европы снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель не будет способствовать стабилизации энергетических рынков. По его словам, у Москвы есть опыт минимизации ущерба от таких действий.