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14 июля 2025 в 19:44

Налоговая арестовала счета российской нефтяной компании, связанной с Кипром

ФНС заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО), сообщает URA.RU. Оказалось, что ее владельцем является фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 млн рублей.

По данным на июль 2025 года для ООО «Тарховское» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. В отношении компании выдан исполнительный лист о взыскании 61,9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц, — сообщается в материалах ФНС.

Ранее Генпрокуратура России и Федеральная налоговая служба РФ предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей при реализации нацпроектов. Отмечается, что уклонение от налогов осуществлялось с помощью направления бюджетных средств в теневой оборот путем фиктивного банкротства.

В мае Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство ООО «Торг», ранее входившего в группу IKEA, и предоставил компании рассрочку на 32 месяца для погашения долга перед государством. Сумма иска ФНС составляет около 9,3 млрд рублей.

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ФНС
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