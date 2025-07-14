Налоговая арестовала счета российской нефтяной компании, связанной с Кипром

Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО), сообщает URA.RU. Оказалось, что ее владельцем является фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 млн рублей.

По данным на июль 2025 года для ООО «Тарховское» имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. В отношении компании выдан исполнительный лист о взыскании 61,9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц, — сообщается в материалах ФНС.

Ранее Генпрокуратура России и Федеральная налоговая служба РФ предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей при реализации нацпроектов. Отмечается, что уклонение от налогов осуществлялось с помощью направления бюджетных средств в теневой оборот путем фиктивного банкротства.

В мае Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство ООО «Торг», ранее входившего в группу IKEA, и предоставил компании рассрочку на 32 месяца для погашения долга перед государством. Сумма иска ФНС составляет около 9,3 млрд рублей.