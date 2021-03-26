Застрявшее в Суэцком канале судно впервые сдвинулось с места

https://static.news.ru/photo/b4873680-8edc-11eb-817a-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места. Это произошло после того, как из-под контейнеровоза извлекли свыше 20 тысяч тонн грунта. Работы по ликвидации ЧС приостановили 26 марта.

На следующий день их собираются возобновить. Если операция потерпит неудачу, на помощь, возможно, придут ВМС США, передаёт газета The Jerusalem Post. Белый дом пообещал Египту поддержку на фоне ЧП.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

После ЧС старшее должностное лицо Арктического совета от России, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала показала необходимость развития Северного морского пути (СМП). По его словам, востребованность СМП только возрастёт. Он подчеркнул, что альтернативы этому маршруту в условиях прекращения работы одной из главных мировых транспортных артерий нет. Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняют курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.