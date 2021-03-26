Корабли идут в обход Африки, чтобы не попасть в пробку в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/36f57c48-8e34-11eb-9682-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как сообщает The Independent со ссылкой на трекинговые сервисы, несколько кораблей, которые планировали пройти через Суэцкий канал, повернули на юг. Отмечается, что хотя навигация займёт гораздо больше времени, финансовые потери всё же будут менее существенными.

По последним данным, в Суэцком канале стоит уже 248 кораблей. Как писал NEWS.ru, в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given там застряли танкеры с нефтью на общую сумму более $400 млн. Севший на мель контейнеровоз перекрыл путь по меньшей мере семи крупнотоннажным судам, которые в общей сложности перевозят свыше 6 млн баррелей нефти. Пять из них находятся южнее места аварии и два — севернее.