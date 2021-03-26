Корабли идут в обход Африки, чтобы не попасть в пробку в Суэцком канале

Из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Как
По последним данным, в Суэцком канале стоит уже 248 кораблей. Как писал NEWS.ru, в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given там застряли танкеры с нефтью на общую сумму более $400 млн. Севший на мель контейнеровоз перекрыл путь по меньшей мере семи крупнотоннажным судам, которые в общей сложности перевозят свыше 6 млн баррелей нефти. Пять из них находятся южнее места аварии и два — севернее.