В Суэцком канале застряли суда с нефтью более чем на $400 млн

https://static.news.ru/photo/4475b722-8dfb-11eb-97fd-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео t.me/thespanisharmy

В результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given там застряли танкеры с нефтью на общую сумму более $400 млн.

Севший на мель контейнеровоз перекрыл путь по меньшей мере семи крупнотоннажным судам, которые в общей сложности перевозят свыше 6 млн баррелей нефти. Пять из них находятся южнее места аварии и два — севернее.

Если в ближайшие дни судоходство в Суэцком канале не будет восстановлено, в образовавшейся пробке окажутся ещё три танкера с грузом нефти в 2,5 млн баррелей на $160 млн, сообщает издание South China Morning Post.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась «пробка» из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

Как писал NEWS.ru, из-за Ever Given в Суэцком канале застряла и российская нефть на $160 млн. В МИД РФ предполагают, что разблокировка канала может занять несколько недель.