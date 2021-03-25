В МИД РФ рассказали, когда восстановят движение в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/dde1081c-8d79-11eb-b3fe-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/suezcanal.gov.eg

Министерство иностранных дел оценило сроки открытия движения судов через Суэцкий канал.

Движение через канал всё ещё перекрыто, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России. Там считают, что разблокировка территории может занять несколько недель.

Движение через Суэцкий канал остаётся перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель, — говорится в Twitter департамента.

Контейнеровоз Ever Given, являющийся одним из самых крупных судов в мире (длина 400 м, ширина 59 м), заблокировал Суэцкий канал 23 марта. По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

В настоящее время судоходство по одному из самых загруженных торговых путей в мире полностью остановлено. Проводится операция по снятию контейнеровоза с мели.

Как писал NEWS.ru, перед тем как застрять в Суэцком канале, Ever Given совершил ряд странных манёвров в Красном море. Траектория маршрута судна сложилась в рисунок, напоминающий фаллос.