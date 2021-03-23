Огромное грузовое судно заблокировало Суэцкий канал

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Суэцкий канал оказался заблокирован после того, как огромное грузовое судно сбилось с курса из-за сильного порыва ветра и село на мель. Об этом сообщает CNA со ссылкой на оператора судна.

Судоходство на одном из самых загруженных торговых путей в мире полностью прекратилось после того, как там застрял контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров. Корабль зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Suez Canal blocked by massive cargo ship https://t.co/i6xnkbJVzX pic.twitter.com/zRFcZk01YT — CNA (@ChannelNewsAsia) March 24, 2021

Из-за внезапного сильного ветра корпус судна отклонился от курса, задел дно и сел на мель, — поясняет тайваньская компания Evergreen Marine Corp, арендовавшая контейнеровоз.

Корабль застрял примерно 6 километров к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. Уже более сотни судов из-за этого инцидента не могут продолжить путь и ждут, когда причина затора будет устранена. В настоящее время буксиры пытаются вернуть контейнеровоз на курс. Отмечается, что власти Египта не комментируют инцидент.

Как ранее писал NEWS.ru, танкер Балтийского флота РФ и шедший под флагом Барбадоса сухогруз столкнулись в Суэцком заливе, в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент произошёл 23 марта в 08:03 мск. Экипаж сухогруза Ark Royal нарушил международные правила судоходства, судно навалилось на кормовую часть танкера «Кола».