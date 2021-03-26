США предложили помочь разблокировать Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/a3d3f128-8e6b-11eb-9f88-96000091f725_660.jpg Фото: suezcanal.gov.eg

США предложили Египту помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал танкером.

Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь американской президентской администрации Джен Псаки, передаёт РИА Новости. Она отметила, что Вашингтон проводит консультации с Каиром, чтобы выработать оптимальный способ решения проблемы.

Мы видим некоторые потенциальные последствия для энергорынков, поскольку Суэцкий канал играет роль в качестве ключевого транзитного пути для перевозки нефти в оба направления. Конечно же, это одна из причин, почему мы предложили помощь со стороны США, — подчеркнула Псаки.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что ВМС Соединённых Штатов направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования властей североафриканской страны.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ в связи с инцидентом в Суэцком канале призвали развивать Северный морской путь.