США предложили помочь разблокировать Суэцкий канал

США предложили Египту помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал танкером.
Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь американской президентской администрации Джен Псаки,
Мы видим некоторые потенциальные последствия для энергорынков, поскольку Суэцкий канал играет роль в качестве ключевого транзитного пути для перевозки нефти в оба направления. Конечно же, это одна из причин, почему мы предложили помощь со стороны США, — подчеркнула Псаки.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что ВМС Соединённых Штатов направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования властей североафриканской страны.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Как писал NEWS.ru, в МИД РФ в связи с инцидентом в Суэцком канале призвали развивать Северный морской путь.