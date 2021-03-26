В МИД РФ призвали развивать Севморпуть в связи со случаем в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/883ca0f6-8e50-11eb-b8d8-96000091f725_660.jpg Фото: rosatomflot.ru

Старшее должностное лицо Арктического совета от России, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала показала необходимость развития Северного морского пути (СМП).

Дипломат в беседе с ТАСС отметил , что востребованность СМП будет расти. Он подчеркнул, что альтернативы этому маршруту в условиях прекращения работы одной из главных мировых транспортных артерий нет.

Необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале. Соответственно, востребованность СМП будет расти как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, — сказал Корчунов.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.