Президент Египта поручил подготовить разгрузку контейнеровоза Ever Given

https://static.news.ru/photo/764b27a6-8fb2-11eb-98c3-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Ahmed Gomaa/Global Look Press

В скором времени начнётся разгрузка контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабия, соответствующее распоряжение дал президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси.

В интервью египетскому телеканалу Extra News Рабия сообщил , что президент поручил начать подготовку к разгрузке корабля. Это должно облегчить работы по возвращению его в фарватер. Пока гигантское судно остаётся на мели, хотя после дноуглубительных работ в носовой части оно немного сдвинулось.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на 151-м километре Суэцкого канала, остался на месте. Очередная попытка его «освобождения» провалилась. Как отметил источник, знакомый с ситуацией, теперь сдвинуть судно попробуют 28 марта при очередном приливе.