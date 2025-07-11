Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 10:39

Исполнительницу танца живота задержали в Египте за склонение к пороку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная исполнительница танца живота из Египта с более чем двумя миллионами подписчиков в социальных сетях Сохила Тарек Хассан Хаггаг была задержана за подстрекательство к пороку, сообщает издание Daily Telegraph. Ее обвинили в оскорблении общественной морали. Уточняется, что 30-летняя танцовщица разместила в социальных сетях ролик, который показался местным властям чересчур сексуальным.

Согласно публикации, Хаггаг задержали в аэропорту Каира. Следствие считает, что танцовщица намеренно появилась на публике в непристойной одежде. Ее обвинили в использовании «техники соблазнения» и «провокационных танцах».

Во время ареста у Хаггаг нашли крупную денежную сумму. По словам следователей, средства были получены от деятельности, способствующей разврату. Хаггаг пробудет за решеткой как минимум две недели.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал приглашение певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в Общественную палату издевательством над институтами гражданского общества. По его словам, исполнительница, которая пропагандировала разврат, не может быть экспертом по детской безопасности.

Египет
задержания
танцоры
разврат
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший спортивный фестиваль года Pride Sport Fest пройдет 12-13 июля
Двое жителей Иркутской области разбились при полете на параплане
Блогерша из России привлекла внимание необычными полетами в Ростов
Удары по Украине 11 июля: что поражено, ликвидированы ли западные советники
Трое приморских бизнесмена умыкнули из бюджета 7,6 млрд рублей
Священник назвал важную деталь похорон Старовойта
На Западе раскрыли, чем обернется для США поставка ракет Patriot Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Волонтеры прибыли на Камчатку спасать запутавшегося детеныша косатки
Решетников потребовал пересмотреть налог, вызвавший у регионов недовольство
Стало известно об обрушении акций одного российского банка
ЦБ назвал лидера по доходности на финансовом рынке за первое полугодие
Ликвидация последствий атаки БПЛА закончилась гибелью спасателя
Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России
Медведь жестоко растерзал трех мужчин
Имеющие одного ребенка российские семьи стали чаще тратить маткапитал
Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца
Ароматная запеканка по-белорусски: полчаса — и ужин готов!
«Слабоумие и отвага»: психиатр оценил наличие признаков супергероя у Трампа
Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.