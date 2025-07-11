Исполнительницу танца живота задержали в Египте за склонение к пороку

Исполнительницу танца живота задержали в Египте за склонение к пороку

Известная исполнительница танца живота из Египта с более чем двумя миллионами подписчиков в социальных сетях Сохила Тарек Хассан Хаггаг была задержана за подстрекательство к пороку, сообщает издание Daily Telegraph. Ее обвинили в оскорблении общественной морали. Уточняется, что 30-летняя танцовщица разместила в социальных сетях ролик, который показался местным властям чересчур сексуальным.

Согласно публикации, Хаггаг задержали в аэропорту Каира. Следствие считает, что танцовщица намеренно появилась на публике в непристойной одежде. Ее обвинили в использовании «техники соблазнения» и «провокационных танцах».

Во время ареста у Хаггаг нашли крупную денежную сумму. По словам следователей, средства были получены от деятельности, способствующей разврату. Хаггаг пробудет за решеткой как минимум две недели.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал приглашение певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в Общественную палату издевательством над институтами гражданского общества. По его словам, исполнительница, которая пропагандировала разврат, не может быть экспертом по детской безопасности.