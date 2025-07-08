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08 июля 2025 в 12:36

«Это издевательство»: депутат осудил визит Инстасамки в Общественную палату

Депутат Иванов назвал издевательством приглашение Инстасамки в ОП РФ

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приглашение певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в Общественную палату России является издевательством над институтами гражданского общества, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, исполнительница, которая пропагандировала разврат, не может быть экспертом по детской безопасности.

Приглашение на серьезные общественные обсуждения таких персон, как Инстасамка, — это не просто ошибка, это вызов здравому смыслу. Человек, чье творчество годами пропагандировало разврат, пошлость и цинизм, внезапно становится экспертом по детской безопасности? Это издевательство над институтами гражданского общества, — сказал Иванов.

Он призвал быть последовательными в защите традиционных ценностей и не допускать к официальным трибунам подобных личностей. По словам депутата, нельзя говорить об участии Инстасамки в государственных или общественных мероприятиях до тех пор, пока не будет проведена работа по исправлению медийного образа.

Особое возмущение вызывает факт совместного выступления Инстасамки с Юлией Самойловой (российский блогер. – NEWS.ru), которая также неоднократно оказывалась в центре скандалов. Этот круглый стол превратился в фарс. Вместо серьезного разговора о защите детей мы получили дешевый пиар для тех, кто должен был бы каяться, а не поучать, — добавил Иванов.

Он призвал тщательнее подходить к отбору участников, так как Общественная палата, Госдума и другие официальные площадки — не место для экспериментов с репутациями. По словам Иванова, для сохранения авторитета этих институтов необходимо отсекать тех, кто дискредитировал себя в глазах общества.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что нужно тщательно следить за контентом, который родители создают вместе с детьми. Таким образом он частично поддержал инициативу Инстасамки, которая на заседании в Общественной палате предложила законодательно контролировать родителей, делающих из детей блогеров.

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