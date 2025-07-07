Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 19:17

«Нужно тщательно следить»: в ГД поддержали Инстасамку после ее визита в ОП

Депутат Милонов поддержал инициативу Инстасамки

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно тщательно следить за контентом, который родители создают вместе с детьми, заявил NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Если права несовершеннолетних нарушают, а контент выходит за тематику детского, нужно реагировать на это, считает собеседник. Таким образом Милонов частично поддержал инициативу певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), которая на заседании в Общественной палате предложила законодательно контролировать родителей, делающих из детей блогеров.

Главное, создавая контент, не нанести детской психике травму, не развить в ребенке гордыню, неадекватное отношение к окружающим и к себе в частности. Нужно тщательно следить за контентом. У нас есть вполне достаточный закон, который ограничивает детей от недетского контента. Если в рамках этого контента, который производят родители с детьми, есть недетское содержание или нарушаются трудовые права ребенка, конечно, надо реагировать на то, о чем говорит Инстасамка, — добавил депутат.

На заседании в Общественной палате РФ рассматривалась тема безопасности детей в интернете и их прав. Зотеева выступила одним из спикеров, заявив, что необходимо следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы маленькие дети не рекламировали товары, а также за качеством контента, который производят взрослые с участием несовершеннолетних.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил мнение, что инициатива Инстасамки не найдет отклика. Он напомнил, что в РФ никто не имеет права запретить снимать и делать контент.

Инстасамка
Госдума
Общественная палата
Виталий Милонов
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.