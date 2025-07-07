«Нужно тщательно следить»: в ГД поддержали Инстасамку после ее визита в ОП

Нужно тщательно следить за контентом, который родители создают вместе с детьми, заявил NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Если права несовершеннолетних нарушают, а контент выходит за тематику детского, нужно реагировать на это, считает собеседник. Таким образом Милонов частично поддержал инициативу певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), которая на заседании в Общественной палате предложила законодательно контролировать родителей, делающих из детей блогеров.

Главное, создавая контент, не нанести детской психике травму, не развить в ребенке гордыню, неадекватное отношение к окружающим и к себе в частности. Нужно тщательно следить за контентом. У нас есть вполне достаточный закон, который ограничивает детей от недетского контента. Если в рамках этого контента, который производят родители с детьми, есть недетское содержание или нарушаются трудовые права ребенка, конечно, надо реагировать на то, о чем говорит Инстасамка, — добавил депутат.

На заседании в Общественной палате РФ рассматривалась тема безопасности детей в интернете и их прав. Зотеева выступила одним из спикеров, заявив, что необходимо следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы маленькие дети не рекламировали товары, а также за качеством контента, который производят взрослые с участием несовершеннолетних.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил мнение, что инициатива Инстасамки не найдет отклика. Он напомнил, что в РФ никто не имеет права запретить снимать и делать контент.