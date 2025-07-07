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07 июля 2025 в 18:56

«Посмеются, и на этом все закончится»: Бородин об инициативах Инстасамки

Глава ФПБК заявил, что депутаты не поддержат Инстасамку с ее инициативой

Инстасамка (Instasamka) Инстасамка (Instasamka) Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Никто не поддержит Инстсамку с ее инициативой, депутаты над ней просто посмеются, считает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Свою точку зрения NEWS.ru он выразил в связи с тем, что Дарья Зотеева побывала на заседании Общественной палаты.

Никто этой инициативы не поддержит, и никто не будет с этим связываться. Думаю, что депутаты посмеются над этой инициативой, и на этом все закончится. Она, эта инициатива, на уровне Инстасамки. Никто не имеет права в России запретить снимать, делать контент. У нас много творческих молодых людей, детей, родителей, которые снимают контент, популяризующий семейные и культурные ценности страны, — сказал Бородин.

Недавно Инстасамку пригласили на заседание в Общественную палату РФ. Тема касалась безопасности детей в интернете и их прав. Зотеева выступила одним из спикеров, заявив, что хочет законодательно контролировать родителей, которые делают из детей блогеров. В частности, следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы маленькие дети не рекламировали товары, а также за качеством контента, который производят взрослые с участием отпрысков.

Ранее Инстасамка обвинила родителей семилетней дочери блогера Дениса Кукояки в создании сомнительного контента с ребенком после выступления Василисы на концерте отца. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что намерена обратиться с этим вопросом в суд и не остановится, пока «ребенок не будет свободен».

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