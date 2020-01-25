https://static.news.ru/photo/feaf7118-3f56-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Пентагон Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Минобороны США подписало контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Стоимость сделки — 13,006 млн долларов.

С компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на разработку и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения. Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года, — сообщила пресс-служба Пентагона.

15 января стало известно, что Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск. Разрабатывать и создавать ракету с ускорителем и планирующим боевым блоком будет концерн Lockheed Martin. Новая ракета должна будет преодолевать современную систему ПВО противника и быстро уничтожать важные цели.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь американцам потребуются годы, чтобы восстановить программу.

Тем временем в распоряжение российских военных уже поступило гиперзвуковое оружие. 27 декабря 2019 года на боевое дежурство встал ​ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард». А на опытно-боевом дежурстве стоит авиакомплекс «Кинжал», в состав которого входят самолёт-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета.

Тем не менее эксперты считают, что российское гиперзвуковое оружие существенно не повлияет на военный баланс между Москвой и Вашингтоном, писал NEWS.ru.