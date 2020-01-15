https://static.news.ru/photo/881c22cc-37d5-11ea-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск. Разрабатывать и создавать ракету с ускорителем и планирующим боевым блоком будет концерн Lockheed Martin.

Новая ракета будет способна преодолеть современную систему ПВО противника и быстро уничтожить важные цели, сообщает пресс-служба концерна. Облик новой ракеты определят в конце следующего года, тогда же пройдут испытания её отдельных компонентов и систем. Испытательный полёт OpFires запланирован на 2022 год. Ракета будет способна быстро поражать цели с позиций, которые невозможно заранее предсказать, уверяют в концерне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США до 2032 года потратят $7 млрд на техническое обслуживание истребителей F-22 Raptor. Соответствующий контракт Минобороны заключило с компанией Lockheed Martin.