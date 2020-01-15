Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск. Разрабатывать и создавать ракету с ускорителем и планирующим боевым блоком будет концерн Lockheed Martin.
Новая ракета будет способна преодолеть современную систему ПВО противника и быстро уничтожить важные цели,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США до 2032 года потратят $7 млрд на техническое обслуживание истребителей F-22 Raptor. Соответствующий контракт Минобороны заключило с компанией Lockheed Martin.
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