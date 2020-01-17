https://static.news.ru/photo/ac0dd3f2-3978-11ea-9c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты.

Что мы сделали после того, как они [проекты — NEWS.ru] потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы, — цитирует Хайтена РИА Новости.

По словам генерала, теперь Пентагону потребуются годы, чтобы восстановить программу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск. Разрабатывать и создавать ракету с ускорителем и планирующим боевым блоком будет концерн Lockheed Martin. Новая ракета должна будет преодолевать современную систему ПВО противника и быстро уничтожать важные цели.