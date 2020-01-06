https://static.news.ru/photo/1857d8dc-3190-11ea-ad9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/forumMMG

Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» вызвал много споров в Соединённых Штатах. Однако эксперты уверены, что российское гиперзвуковое оружие существенно не повлияет на военный баланс между Москвой и Вашингтоном.

Специалист в области ракетной техники и главный научный сотрудник расположенного в Москве Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Савельев заявил, что влияние российского оружия, постоянно расхваливаемое российским лидером Владимиром Путиным, является преувеличенным. Эта техника не прошла испытания в боевых условиях, поэтому её реальные возможности сложно оценить. Кроме того, он отметил, что «Авангард» не сможет оказать реальную помощь в реализации доктрины «эскалация для деэскалации», так как обладает слишком мощной боеголовкой.

В свою очередь научный сотрудник Школы международных отношений имени Эллиота Университета Джорджа Вашингтона Иван Элрих подчеркнул, что слухи о силе российского оружия распространяются из-за отсутствия журналистского скептицизма, пишет The Washington Times.

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ. Владимир Путин представил «Авангард» вместе с другими системами оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент тогда рассказал, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.