https://static.news.ru/photo/0f0d506c-289a-11ea-ae23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Министр обороны доложил президенту о постановке с 10.00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, который вооружён новейшим ракетным комплексом с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», — говорится в сообщении Минобороны.

Владимир Путин представил «Авангард» вместе с другими системами оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент тогда рассказал, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее в Северодвинске спустили на воду первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск», писал NEWS.ru.