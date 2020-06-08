СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ядерным вооружениям

Представители России и США проведут встречу 22 июня, в ходе которой обсудят вопрос о ядерном вооружении, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.
По данным издания, встреча пройдёт в Вене. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли обсудят продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва привлекла Пекин к этому разговору.
Ядерная доктрина президента РФ Владимира Путина была опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.
3 июня президент США Дональд Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией. Политик уверен, что атом должен быть безопасным.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о желании заключить договор о ядерном вооружении с РФ. По его словам, министрам иностранных дел двух стран нужно интенсивнее работать в этом направлении.
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