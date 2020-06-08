СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ядерным вооружениям

https://static.news.ru/photo/469e1392-a9b7-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia /Global Look Press

Представители России и США проведут встречу 22 июня, в ходе которой обсудят вопрос о ядерном вооружении, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным издания, встреча пройдёт в Вене. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли обсудят продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва привлекла Пекин к этому разговору.

Ядерная доктрина президента РФ Владимира Путина была опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.

3 июня президент США Дональд Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией. Политик уверен, что атом должен быть безопасным.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о желании заключить договор о ядерном вооружении с РФ. По его словам, министрам иностранных дел двух стран нужно интенсивнее работать в этом направлении.