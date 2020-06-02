Кремль: Россия никогда не применит ядерное оружие первой

https://static.news.ru/photo/5d999768-a586-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет инициатором использования ядерного оружия.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, описывающий главные угрозы для страны в области ядерного сдерживания и оговаривающий условия нанесения ядерного удара.

Представитель Кремля отметил, что в документе есть чёткие формулировки поводов для применения ядерного оружия. Элементы стратегии Москвы в этой сфере уже публиковались в разрозненном виде, президентский указ просто собирает их в один источник. Песков подчеркнул, что документ чётко постулирует: Россия никогда не нанесёт ядерный удар первой.

Как сообщал NEWS.ru, в марте о своём отказе участвовать в гонке ядерных вооружений с Россией заявили представители оборонного ведомства США.