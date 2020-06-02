Кремль: Россия никогда не применит ядерное оружие первой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет инициатором использования ядерного оружия.
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Представитель Кремля отметил, что в документе есть чёткие формулировки поводов для применения ядерного оружия. Элементы стратегии Москвы в этой сфере уже публиковались в разрозненном виде, президентский указ просто собирает их в один источник. Песков подчеркнул, что документ чётко постулирует: Россия никогда не нанесёт ядерный удар первой.
Как сообщал NEWS.ru, в марте о своём отказе участвовать в гонке ядерных вооружений с Россией заявили представители оборонного ведомства США.
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