Песков ответил на слова Трампа о заключении «ядерного пакта»

https://static.news.ru/photo/bb19e3d8-a5aa-11ea-aed2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о желании заключить договор о ядерном вооружении с РФ. По его словам, министрам иностранных дел двух стран нужно интенсивнее работать в этом направлении.

Представитель главы государства отметил, что время на решение вопросов по Договору о стратегических наступательных вооружениях заканчивается. Такое заявление он сделал журналистам РИА Новости.

Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ время уходит, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией. Политик уверен, что атом должен быть безопасным.