Песков ответил на слова Трампа о заключении «ядерного пакта»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о желании заключить договор о ядерном вооружении с РФ. По его словам, министрам иностранных дел двух стран нужно интенсивнее работать в этом направлении.
Представитель главы государства отметил, что время на решение вопросов по Договору о стратегических наступательных вооружениях заканчивается. Такое заявление он
Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ время уходит, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией. Политик уверен, что атом должен быть безопасным.
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