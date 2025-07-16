В Кремле напомнили о ядерной доктрине России

Все положения ядерной доктрины РФ действуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что она включает ответственность ядерных стран за подзуживание неядерных, передает ТАСС.

Ядерная доктрина же действует — соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов, — сказал он.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Россия всегда на угрозы в свой адрес отвечает зеркально. По его словам, это прописано в ядерной доктрине. В то же время глава государства выразил надежду, что до ответа украинской стороне дело не дойдет.

Российский лидер напомнил о доктрине, отвечая на вопрос о вероятности того, что Украина может сбросить на территорию России грязную бомбу. Он подчеркнул, что ответ может быть катастрофическим.

В то же время глава государства уточнил, что у России нет подтверждений, что Украина может использовать так называемую грязную бомбу. Такие планы, по его словам, могут появиться только «в больном воображении».

В конце 2024 года Россия внесла ряд изменений в свою ядерную доктрину. В частности, Москва расширила условия, при которых она могла бы задействовать такое вооружение. Одним из них являются серьезные риски для государственности РФ.