Трамп рассказал о желании заключить ядерное соглашение с РФ

https://static.news.ru/photo/209e4c84-a5a7-11ea-9309-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией.

Такое заявление он сделал в интервью радиостанции Fox. Политик уверен, что атом должен быть безопасным.

Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал глава государства.

Как писал NEWS.ru, ядерная доктрина президента РФ Владимира Путина была опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.

Пентагон в марте заявил о нежелании участвовать в гонке ядерных вооружений с РФ.