Трамп рассказал о желании заключить ядерное соглашение с РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что считает проблему ядерного оружия главной в мире. Он рассказал о желании заключить «ядерный пакт» с Россией.
Такое заявление он
Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал глава государства.
Как писал NEWS.ru, ядерная доктрина президента РФ Владимира Путина была опубликована 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми и стратегия России осталась оборонной.
Пентагон в марте заявил о нежелании участвовать в гонке ядерных вооружений с РФ.
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