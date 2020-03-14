https://static.news.ru/photo/d5260772-66ce-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Граждане РФ, приехавшие во Францию с лайнера Costa Magica, на борту которого обнаружили коронавирус нового типа, и утверждающие, что не могут теперь выйти из парижского аэропорта, в посольство России во Франции не обращались за поддержкой. Об этом рассказал сотрудник ведомства.

В первую очередь россиянам в нынешней ситуации необходимо пытаться решать вопрос через своего туроператора, — приводит слова дипломата ТАСС.

Один из пассажиров, Михаил Нефёдов — гражданин РФ — разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал, что их никто не встречал в парижском аэропорту и что приехавшая группа туристов не дозвонилась до представительства Costa Magica.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.