https://static.news.ru/photo/c5e39270-6688-11ea-8a0b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за коронавируса не планируется закрывать учреждения и организации, отказываться от общественного транспорта. По его словам, власти считают правильным делать основной упор на работу с группами риска, с людьми, которые могут подвергнуться заражению.

Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Мэр также опроверг сообщения о большом количестве инфицированных коронавирусом. Он отметил, что властям города нет необходимости скрывать реальные цифры.

Мы сами заинтересованы сообщать горожанам о случаях заболевания. Это нужно для того, чтобы выявить ближайший круг общения, членов семей, с кем они летели на самолёте, с кем общались и были ли на работе, — подчеркнул Собянин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родители московских школьников смогут сами решить, водить ли детей на занятия в связи с профилактикой распространения коронавируса. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности», органы власти, которые имеют полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, должны обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения школ.