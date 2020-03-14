Власти Узбекистана закроют авиа- и автодорожное сообщение с остальными государствами из-за пандемии коронавируса нового типа.
Меры вступают в силу 16 марта 2020 года,
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.
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