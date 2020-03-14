https://static.news.ru/photo/652563ec-66aa-11ea-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uzbekistan Airways/facebook.com

Власти Узбекистана закроют авиа- и автодорожное сообщение с остальными государствами из-за пандемии коронавируса нового типа.

Меры вступают в силу 16 марта 2020 года, передаёт РИА Новости. Кроме того, в стране объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и вузов, после того как в республике обнаружили первого заболевшего COVID-19. Согласно данным медиков, инфицированный — гражданин Узбекистана, который вернулся из Франции.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.