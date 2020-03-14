https://static.news.ru/photo/4a848068-6687-11ea-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Узбекистане, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения страны.

Согласно данным медиков, заболевший — гражданин республики, который вернулся из Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по развитию туризма Узбекистана хочет привлечь в республику российских туристов, отказавшихся от поездок в Китай из-за распространения коронавируса. Планируется привлечь туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из городов Сибири — Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Сургута.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.