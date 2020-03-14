Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Узбекистане, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения страны.
Согласно данным медиков, заболевший — гражданин республики, который вернулся из Франции.
Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по развитию туризма Узбекистана хочет привлечь в республику российских туристов, отказавшихся от поездок в Китай из-за распространения коронавируса. Планируется привлечь туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из городов Сибири — Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Сургута.
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
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