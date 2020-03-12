https://static.news.ru/photo/c2dea0b0-6462-11ea-84b5-fa163e074e61_660.jpg Самарканд Фото: imago stock&people/Global Look Press

Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана планирует привлечь в республику российских туристов, отказавшихся от поездок в Китай из-за распространения коронавируса. Об этом заявил вице-премьер, глава комитета Азиз Абдухакимов.

Анализируем потоки, которые шли из РФ в Китай и другие страны. Предлагаем им ехать в Узбекистан. Наши туроператоры работают, — сообщил изданию Gazeta.uz руководитель ведомства.

По его словам, планируется привлечь туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из городов Сибири — Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Сургута.



Вице-премьер добавил, что узбекская сторона рассматривает сотрудничество с лоукостером «Победа». Кроме того, авиакомпания Uzbekistan Airways предложит скидки до 20% на рейсы в страны СНГ.



Абдухакимов подчеркнул, что в ближайшее время Узбекистан намерен провести саммит руководителей туркомпаний Центральной Азии, России и Азербайджана, чтобы договориться о развитии регионального туризма.

В этих странах эпидемия находится под контролем. Мы не видим с ними рисков, — сказал вице-премьер.

Как писал NEWS.ru, гостиничный бизнес в России может пострадать из-за коронавируса, всё будет зависеть от развития эпидемии. С конца января были приостановлены часть регулярных рейсов и ввозные чартерные рейсы из России в города КНР. Кроме того, власти Китая приостановили организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу. Эти решения безусловно отрицательно скажутся на показателях загрузки московских отелей в первом квартале 2020 года, поскольку гости из Поднебесной составляют 35–40% от всех иностранцев, которые размещаются в Москве.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.