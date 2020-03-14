Чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.
В целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение, — говорится в сообщении.
Меры начнут действовать с 16 марта 2020 года,
Как писал NEWS.ru, ранее в стране обнаружили двух пациентов, инфицированных COVID-19. Заражённые коронавирусной инфекцией граждане — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта соответственно. Пациенты изолированы от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате.
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
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