https://static.news.ru/photo/727b934c-669e-11ea-90d8-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.

В целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение, — говорится в сообщении.

Меры начнут действовать с 16 марта 2020 года, пишет РИА Новости. За три дня до этого глава Минздрава страны Елжан Биртанов сообщил о третьем случае инфицирования. По его словам, заболевшей является женщина, которая 12 марта прибыла в Нур-Султан из Милана. Сейчас она находится на карантине.

Как писал NEWS.ru, ранее в стране обнаружили двух пациентов, инфицированных COVID-19. Заражённые коронавирусной инфекцией граждане — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта соответственно. Пациенты изолированы от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.