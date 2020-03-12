https://static.news.ru/photo/1a397692-6507-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Двух пациентов, инфицированных коронавирусом, обнаружили в Казахстане. Это первые случаи заражения COVID-19 в центральноазиатской республике, заявил глава Минздрава.

По словам Елжана Биртанова, заражённые коронавирусной инфекцией граждане — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта. Пациенты изолированы от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате.

Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо, — уточнил Биртанов.

12 марта лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство приступило к реализации специальных превентивных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. В стране отменили все публичные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен был пройти в Нур-Султане, писал NEWS.ru.