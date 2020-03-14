Власти Узбекистана объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и вузов, после того как в стране был выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией.
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Утром 15 марта Минздрав Узбекистана сообщил, что гражданину страны диагностировали коронавирусную инфекцию. Как сообщал NEWS.ru, заболевший человек недавно прилетел в Узбекистан из Франции.
Ранее Госкомитет по развитию туризма Узбекистана планировал привлечь в страну российских путешественников, которые не смогли поехать в Китай из-за коронавируса.
Общее количество выявленных случаев COVID-2019 в мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек успешно вылечились, около 5,8 тысячи скончались. В России в настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 53 человека с коронавирусной инфекцией. Шестеро ранее излечились.
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