https://static.news.ru/photo/a8d234ae-66a9-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Jianli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все пассажиры, которые прибывают из-за рубежа в Пекин, будут проходить обязательный централизованный карантин. При этом все расходы им предстоит покрывать за свой счёт, заявила замсекретаря правительства Чэнь Бэй.

Она подчеркнула, что это правило касается всех — в том числе тех, кто внешне здоров. При «особых условиях» власти могут разрешить человеку проходить домашний карантин. Однако этому будет предшествовать полное медицинское обследование, уточнила Чэнь Бэй.

Режим ограничений вводится с 16 марта, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае из больниц выписаны 82,7% заразившихся коронавирусом. Смертность от заболевания в стране составляет 3,95%.