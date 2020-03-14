Все пассажиры, которые прибывают из-за рубежа в Пекин, будут проходить обязательный централизованный карантин. При этом все расходы им предстоит покрывать за свой счёт, заявила замсекретаря правительства Чэнь Бэй.
Она подчеркнула, что это правило касается всех — в том числе тех, кто внешне здоров. При «особых условиях» власти могут разрешить человеку проходить домашний карантин. Однако этому будет предшествовать полное медицинское обследование, уточнила Чэнь Бэй.
Режим ограничений вводится с 16 марта,
Ранее NEWS.ru писал, что в Китае из больниц выписаны 82,7% заразившихся коронавирусом. Смертность от заболевания в стране составляет 3,95%.
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