https://static.news.ru/photo/aed2271a-6686-11ea-b8d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае из больниц выписаны 82,7% заразившихся коронавирусом. Смертность от заболевания в стране составляет 3,95%.

Всего в КНР подтверждено 80,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. К настоящему моменту китайские врачи вылечили 66,9 тысячи человек.

Подавляющее большинство заразившихся приходится на очаг эпидемии – провинцию Хубэй. Там заболели около 67,8 тысячи жителей, из которых умерли более трёх тысяч человек.

На остальной территории КНР зафиксировано 13 тысяч случаев заражения. Умерли 114 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая обвинили в распространении коронавируса США. В Пекине считают, что инфекцию в страну занесли американские военные.