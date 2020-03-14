В Китае из больниц выписаны 82,7% заразившихся коронавирусом. Смертность от заболевания в стране составляет 3,95%.
Всего в КНР подтверждено 80,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. К настоящему моменту китайские врачи вылечили 66,9 тысячи человек.
Подавляющее большинство заразившихся приходится на очаг эпидемии – провинцию Хубэй. Там заболели около 67,8 тысячи жителей, из которых умерли более трёх тысяч человек.
На остальной территории КНР зафиксировано 13 тысяч случаев заражения. Умерли 114 человек,
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая обвинили в распространении коронавируса США. В Пекине считают, что инфекцию в страну занесли американские военные.
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