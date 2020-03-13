Власти Китая фактически прямо обвинили США в распространении коронавируса в Ухани и призвали Вашингтон не скрывать эти данные. Сообщение предсказуемо нашло своего антиамериканского адресата. Представители КНР ранее старательно «готовили почву»: они настойчиво уверяли и продолжают убеждать мировую общественность, что вирус COVID-19 не является китайским. Задача — обелить лидера страны Си Цзиньпина и закрепить за ним статус победителя в народной войне против пандемии на фоне надвигающегося нового кризиса, но уже — управленческого.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал сообщение в своём аккаунте в Twitter, в котором высказался о том, что коронавирус в Ухань якобы занесли американские военные, и призвал Вашингтон объясниться. Так он отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) США Роберта Редфилда о том, что у нескольких военных, скончавшихся от пневмонии, посмертно выявили коронавирус. Примечательно, что другой официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга ушёл от ответа на вопрос, разделяют ли власти страны подобную позицию. Также он напомнил, что в Штатах «очерняют» усилия Китая по борьбе с инфекцией.
This article is very much important to each and every one of us. Please read and retweet it. COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US. https://t.co/LPanIo40MR
Вместе с тем этот твит — не первая попытка Чжао Лицзяня переложить ответственность на США. Дипломат для подтверждения своих слов ссылался и на материал канадского сайта Global Research, известного своими конспирологическими теориями. В нём утверждалось, что коронавирус впервые возник именно в Америке, ведь только там обнаружили все пять штаммов болезни, в то время как в Ухани проявился лишь один. Для подтверждения своей теории авторы материала ссылались на неназванных врачей из Японии и Тайваня. В тексте в качестве источника COVID-19 фигурирует Бактериологический центр Армии США Форт-Детрик в штате Мэриленд, который якобы была закрыт из-за утечки «патогенных микроорганизмов». Это событие произошло одновременно с эпидемией лёгочной пневмонии в Штатах в августе 2019 года, якобы вызванной курением вейпов. Из Америки вирус попал в Ухань в ходе Всемирных военных игр, которые проходили в городе в октябре 2019 года. В них, по мнению авторов статьи, участвовали заражённые коронавирусом американские армейцы.
Как ранее писал NEWS.ru, попытка Китая переложить ответственность за инфекцию на другие государства — часть массированной пропагандисткой кампании, начатой в марте. Она преследует три цели: убрать из медийного пространства реальную дату возникновения коронавируса и тот факт, что власти КНР два месяца скрывали эпидемию в Ухани; переложить вину за распространение COVID-19 на другие страны; сформировать имидж страны, успешно справившейся с эпидемией при личном вкладе Си Цзиньпина.
Си ЦзиньпинPang Xinglei/Xinhua/Global Look Press
Вместе с тем именно последний пункт вызывает наибольшие затруднения, особенно внутри государства. В ходе подготовки визита лидера в Ухань 9 марта местные власти хотели запустить «просветительскую кампанию», чтобы выразить признательность горожан Си Цзиньпину за эффективные меры по борьбе с пандемией. Однако такой подход вызвал резкую критику со стороны местного населения: количество негативных комментариев в Интернете было столь велико, что цензоры просто не успевали их удалять. Люди писали о том, что коронавирус продолжает убивать в Ухани, а цены на продукты становятся всё выше и выше. В результате кампанию по вознесению Си Цзиньпина пришлось срочно переориентировать на прославление жителей 11-миллионного мегаполиса, переживших период тотального карантина.
Также уханьцы активно обвиняют руководство больницы, в которую поступали заражённые, в сокрытии информации и призывают к отставке причастных к этому чиновников и медперсонала. Многие при этом напоминают: первый подтверждённый в Китае случай заболевания COVID-19 датируется 17 ноября, а сообщил об этом один из врачей больницы, которого затем заставили отказаться от своих слов. В феврале 2020 года он скончался от коронавируса.
Несмотря на то, что эпидемия COVID-19 в Китае действительно идёт на спад, власти страны переживают кризис во многом из-за допущенных ошибок в ходе борьбы с болезнью. Негативная реакция со стороны населения, по их мнению, может быть немного сглажена, если КНР сможет навязать остальному миру своё видение событий, и, отталкиваясь от этого, попробует вновь запустить альтернативную версию произошедшего уже внутри собственного государства.