Власти Китая фактически прямо обвинили США в распространении коронавируса в Ухани и призвали Вашингтон не скрывать эти данные. Сообщение предсказуемо нашло своего антиамериканского адресата. Представители КНР ранее старательно «готовили почву»: они настойчиво уверяли и продолжают убеждать мировую общественность, что вирус COVID-19 не является китайским. Задача — обелить лидера страны Си Цзиньпина и закрепить за ним статус победителя в народной войне против пандемии на фоне надвигающегося нового кризиса, но уже — управленческого.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал сообщение в своём аккаунте в Twitter, в котором высказался о том, что коронавирус в Ухань якобы занесли американские военные, и призвал Вашингтон объясниться. Так он отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) США Роберта Редфилда о том, что у нескольких военных, скончавшихся от пневмонии, посмертно выявили коронавирус. Примечательно, что другой официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга ушёл от ответа на вопрос, разделяют ли власти страны подобную позицию. Также он напомнил, что в Штатах «очерняют» усилия Китая по борьбе с инфекцией.

This article is very much important to each and every one of us. Please read and retweet it. COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US. https://t.co/LPanIo40MR — Lijian Zhao èµµç«å (@zlj517) March 13, 2020

Вместе с тем этот твит — не первая попытка Чжао Лицзяня переложить ответственность на США. Дипломат для подтверждения своих слов ссылался и на материал канадского сайта Global Research, известного своими конспирологическими теориями. В нём утверждалось, что коронавирус впервые возник именно в Америке, ведь только там обнаружили все пять штаммов болезни, в то время как в Ухани проявился лишь один. Для подтверждения своей теории авторы материала ссылались на неназванных врачей из Японии и Тайваня. В тексте в качестве источника COVID-19 фигурирует Бактериологический центр Армии США Форт-Детрик в штате Мэриленд, который якобы была закрыт из-за утечки «патогенных микроорганизмов». Это событие произошло одновременно с эпидемией лёгочной пневмонии в Штатах в августе 2019 года, якобы вызванной курением вейпов. Из Америки вирус попал в Ухань в ходе Всемирных военных игр, которые проходили в городе в октябре 2019 года. В них, по мнению авторов статьи, участвовали заражённые коронавирусом американские армейцы.

Как ранее писал NEWS.ru, попытка Китая переложить ответственность за инфекцию на другие государства — часть массированной пропагандисткой кампании, начатой в марте. Она преследует три цели: убрать из медийного пространства реальную дату возникновения коронавируса и тот факт, что власти КНР два месяца скрывали эпидемию в Ухани; переложить вину за распространение COVID-19 на другие страны; сформировать имидж страны, успешно справившейся с эпидемией при личном вкладе Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин Pang Xinglei/Xinhua/Global Look Press

Вместе с тем именно последний пункт вызывает наибольшие затруднения, особенно внутри государства. В ходе подготовки визита лидера в Ухань 9 марта местные власти хотели запустить «просветительскую кампанию», чтобы выразить признательность горожан Си Цзиньпину за эффективные меры по борьбе с пандемией. Однако такой подход вызвал резкую критику со стороны местного населения: количество негативных комментариев в Интернете было столь велико, что цензоры просто не успевали их удалять. Люди писали о том, что коронавирус продолжает убивать в Ухани, а цены на продукты становятся всё выше и выше. В результате кампанию по вознесению Си Цзиньпина пришлось срочно переориентировать на прославление жителей 11-миллионного мегаполиса, переживших период тотального карантина.

Также уханьцы активно обвиняют руководство больницы, в которую поступали заражённые, в сокрытии информации и призывают к отставке причастных к этому чиновников и медперсонала. Многие при этом напоминают: первый подтверждённый в Китае случай заболевания COVID-19 датируется 17 ноября, а сообщил об этом один из врачей больницы, которого затем заставили отказаться от своих слов. В феврале 2020 года он скончался от коронавируса.