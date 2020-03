Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал сообщение в своём аккаунте в Twitter, в котором высказался о том, что коронавирус в Ухань якобы занесли американские военные, и призвал Вашингтон объясниться. Так он отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) США Роберта Редфилда о том, что у нескольких военных, скончавшихся от пневмонии, посмертно выявили коронавирус. Примечательно, что другой официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга ушёл от ответа на вопрос, разделяют ли власти страны подобную позицию. Также он напомнил, что в Штатах «очерняют» усилия Китая по борьбе с инфекцией.

