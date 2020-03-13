https://static.news.ru/photo/e29d17f0-6549-11ea-a368-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Costa Magica Фото: Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Круизный лайнер Costa Magica встал на карантин у острова Мартиника в Карибском море. На судне, где обнаружили двух заражённым коронавирусом, оказались 38 граждан России.

По информации ТАСС, на борту находятся 30 российских туристов, восемь россиян являются членами экипажа. Всего на лайнере — около 3 тысяч пассажиров.

Costa Magica пришвартовалась в порту Фор-де-Франс — столице заморской территории Франции. Власти разрешили сойти только 400 жителям острова, остальные заблокированы на борту. Коронавирус выявили у финского туриста и члена экипажа из Индонезии. Ещё трое сдали тесты.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ признала ситуацию пандемией. Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.