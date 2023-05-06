Летчиков ВКС России вернули из плена на Украине: новости СВО на вечер 6 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны РФ 6 мая опубликовало свежую сводку о ходе проведения специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были ликвидированы порядка 420 украинских военнослужащих и наемников. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Акация», две установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20, четыре гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, девять боевых бронированных машин, один танк, 13 автомобилей и три пикапа.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Были сбиты 32 беспилотника ВСУ. В районе Великой Новоселки в ДНР ударом ВСУ РФ поражен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России были возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса. МО РФ сообщило, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

В Нижегородской области в результате срабатывания СВУ взорвался автомобиль с писателем Захаром Прилепиным. Публицист получил ранения, водитель машины погиб на месте. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Ответственность за покушение взяла на себя организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар». МВД России сообщило о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения, его разыскали по горячим следам. Для поимки причастных к взрыву был объявлен план «Перехват», розыск возможных соучастников продолжается.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после покушения на Прилепина призвал перевести специальную военную операцию в режим контртеррористической. Миронов заявил, что произошедшее является еще одним свидетельством того, что агенты СБУ работают внутри России и прицельно атакуют идеологов СВО.

Утром ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Жителей оповещали посредством СМС с просьбой укрыться в безопасном месте. В результате один мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое. Снарядами повредило кровли зданий торгового центра и школы, но дети не пострадали, так как ранее их перевели на дистанционное обучение.

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России нужно заранее готовиться к появлению у Украины американских истребителей F-16. Депутат отметил, что ВС РФ обладают всеми необходимыми системами ПВО для уничтожения таких самолетов. Но при этом, по его словам, российской армии еще не приходилось сталкиваться с такими целями. Парламентарий не исключил, что места пилотов в них займут не украинские, а американские летчики.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил об остановке работы всех блоков атомной электростанции. При этом он заверил, что оснований для беспокойства нет, поскольку все оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Черничук добавил, что необходимости в эвакуации персонала ЗАЭС и жителей Энергодара, где она находится, нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал часть Украины венгерской землей, отметив, что венгры тоже погибают в конфликте, поэтому страна «как минимум вдвое мотивирована» на обеспечение мира. Депутат Госдумы Дмитрий Белик указал, что притеснение закарпатских венгров со стороны властей Украины может стать поводом для изменения статуса Закарпатья согласно исторической принадлежности этих территорий. Парламентарий подчеркнул, что Киев постоянно притеснял и оказывал давление на жителей закарпатских земель, что проявлялось в дискриминационных законах и жесткой масштабной мобилизации венгров.