В Госдуме призвали готовиться к появлению F-16 у Украины Депутат Госдумы Журавлев призвал готовиться к появлению у Украины истребителей F-16

Фото: US Air Force

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru о необходимости заранее подготовиться к появлению на вооружении Украины истребителей F-16 американского производства. Парламентарий подчеркнул, что у России есть все необходимые системы ПВО для уничтожения F-16. Депутат отметил, что Запад, рано или поздно, передаст Киеву боевые самолеты.

Нужно заранее готовиться к борьбе с западными истребителями, в частности с американскими F-16. Рано или поздно Киев их получит. Все необходимые системы ПВО для их уничтожения у России есть, но мы никогда с такими целями не сталкивались. Не исключаю, что место пилотов займут не украинцы, а американские летчики. Для нас главное — успеть подготовиться, — заявил Журавлев.

Ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл ранее заявил, что эти американские истребители не способны преодолевать российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине. По его словам, самолеты, у которых отсутствует функция малозаметности, уступают российским системам ПВО, таким как С-400, сообщает Business Insider.

Российские системы ПВО могут запросто «перехитрить» системы наведения истребителей F-16, отметил Венейбл. Он признался, что не хотел бы прямо сейчас летать над Украиной, поскольку у таких вылетов «нет шансов на успех».