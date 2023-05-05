В США истребители F-16 назвали бесполезными для Украины Бывший пилот ВВС США Венейбл: российская ПВО уничтожит F-16 в небе Украины

Фото: Balon Greyjoy/wikimedia.org

Ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что эти американские истребители не способны преодолевать российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине. По его словам, самолеты, у которых отсутствует функция малозаметности, уступают российским системам ПВО, таким как С-400, сообщает Business Insider.

Российские системы ПВО могут запросто «перехитрить» системы наведения истребителей F-16, отметил Венейбл. Он признался, что не хотел бы прямо сейчас летать над Украиной, поскольку у таких вылетов «нет шансов на успех».

Ветеран ВВС считает, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход военных действий и не принесут пользу контрнаступлению ВСУ.

Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя, — заключил Венейбл.

Ранее военный эксперт Майкл Пек заявил, что в случае решения о поставках американских F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы в процессе их подготовки к приему самолетов. Он отметил, что потребуются значительные усилия для приведения старых украинских взлетно-посадочных полос советского стандарта в пригодное состояние для использования F-16.