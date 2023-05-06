Из украинского плена вернулись трое российских летчиков Минобороны России сообщило о возвращении трех летчиков из украинского плена

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Из украинского плена вернулись трое российских летчиков, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило 6 мая Минобороны России. Пилотов отправят на лечение и реабилитацию в подведомственные медицинские учреждения.

6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении.

Украина же вернула 45 военнослужащих, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Один из бойцов, по его словам, попал в плен второй раз.

3 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.

15 апреля пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.