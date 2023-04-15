Пятеро освобожденных из украинского плена чеченских бойцов вернулись домой

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой, передает РИА Новости. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.

14 декабря 2022 года эти пятеро бойцов, будучи контуженными, попали в плен. <...> С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой. Работа по их освобождению по поручению Рамзана Ахматовича держалась в секрете, чтобы наши недруги не могли помешать процессу, — заявил Даудов.

Чеченские бойцы оказались в плену после попадания в них артиллерийских снарядов. Один из военнопленных рассказал, что отношение к ним со стороны украинцев было «средним».

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.