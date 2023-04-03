Россия вернула на Украину раненых солдат ВСУ Москалькова: Россия отправила на Украину пятерых раненых военнослужащих ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ, заявила в беседе с ТАСС уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.

Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении, — сказала Москалькова.

Она пожелала скорейшего выздоровления российским солдатам и заявила, что родные и близкие обязательно встретят их как героев.

31 марта Москалькова заявляла, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными. По ее словам, прошло три недели с момента, как она получила заверение Киева в том, что 70 бойцов ВСУ, которых Украина не захотела обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

До этого в Киеве заявили о передаче России всех тяжело раненных пленных, которые были захвачены с начала конфликта. Там пояснили, что речь идет не об обмене пленными, а о репатриации — возвращении тяжело раненных пленных без каких-либо условий в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Минобороны России данную информацию не комментировало.