ВСУ потеряли более 180 военных и наемников на Донецком направлении

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело военнослужащего ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины лишились более 185 военных и наемников на Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Российская «Южная» группировка также уничтожила 12 единиц техники на этом направлении.

Кроме того, на Донецком направлении украинские силы потеряли четыре ББМ, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по подразделения ВСУ в районах Часов Яр и Богдановка. Штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска, а подразделения воздушно-десантных войск сковывали воздействие на флангах.